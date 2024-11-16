Bağcılar'da Polis Aracına EYP ve Molotofkokteyli Saldırısı

Bağcılar'da Polisi Hedef Alan Saldırı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grup, el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli ile bir polis aracına saldırdı. Olayın ardından, polis ekipleri bölgeye hızla sevk edildi.

Saldırı Anı ve Sonrası

Şüphelilerin molotofkokteyli ve EYP'leri araca fırlatmasının ardından, grup hızlıca ara sokaklara kaçtı. Saldırıda polis aracında küçük çapta hasar meydana gelirken, patlamayan EYP'ler için uzman ekipler olay yerine gönderildi.

Özellikle bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla, polisin kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.