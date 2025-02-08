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Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Bağcılar'da iki polisi bıçakla yaralayan zanlı Hayrullah B. tutuklandı, adalet önünde hesap verecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:16
Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Bağcılar'da, iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli Hayrullah B. (26) yakalandı. Yaptığı saldırı sonrası gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hayrullah B., “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Bağcılar'da meydana geldi. Şüpheli Hayrullah B., ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ.'ye bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralanan iki polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekipleri tarafından İnönü Mahallesi'nde yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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