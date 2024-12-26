Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bağcılar, Merkez Mahallesi 734. Sokak’ta meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre, motosikletli şüpheliler, sokakta bulunan iki kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu, mermilerin isabet ettiği iki kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla kaçmayı başardı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Bağcılar'da, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.