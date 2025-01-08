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Bağcılar'da Silahlı Saldırı: İki Yaralıdan Biri Hayatını Kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:43
Bağcılar'da Silahlı Saldırı: İki Yaralıdan Biri Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da Silahlı Saldırı: İki Yaralıdan Biri Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, iş yerinde bulunan iki kişi yaralandı. Olay, Namık Kemal Caddesi'nde bir fırının önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen şüpheli veya şüpheliler, belirlenemeyen bir nedenden ötürü iş yerine ateş açarak hızla kaçtı. Saldırıda yaralanan B.T. ile C.U., fırında acil müdahaleye ihtiyaç duydu.

Saldırı sonucu, fırın ve yanındaki başka bir işyeri ile park halindeki bir otomobil ve minibüs çok sayıda kurşunla isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.U.'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri caddeyi şerit çekerek kapattı ve yaptıkları incelemede yerde çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

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