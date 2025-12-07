Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda Uyuyan Sürücü İtfaiye Tarafından Cam Kırılarak Uyandırıldı

Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda Uyuyan Sürücü İtfaiye Müdahalesiyle Uyandırıldı

Kısa süreli müdahale sonrası sürücü hastaneye sevk edildi

Olay, 01.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekerek içinde uyuyan C.Y., aynı yoldan çekici aracı ile geçen Tamer Yiğit tarafından fark edildi.

Tamer Yiğit, yolda uyuyan sürücüyü kendi imkanlarıyla uyandırmaya çalıştı. C.Y.'nin tepkisiz kalması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi; olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler önce otomobili sallayarak ve camlara vurarak uyandırma girişiminde bulundu. Tüm uğraşlara rağmen C.Y. uyanmayınca itfaiye ekipleri otomobilin camını balta ile kırarak müdahale etti ve sürücüyü uyandırdı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Camı kırılan araç, çekici yardımıyla otoyol kenarına çekildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

