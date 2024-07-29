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Bağcılar'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bağcılar'da yol verme nedeniyle darbeden zanlı, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:46
Bağcılar'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bağcılar'da Darbeden Gözaltı

Bağcılar'da bir trafik tartışması, ciddi sonuçlarla sonuçlandı. Yol verme konusunda yaşanan anlaşmazlık, O.K. (35) isimli sürücünün darp edilmesine yol açtı. Olay, Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olay Anı

35 yaşındaki O.K., aracıyla seyir halindeyken, başka bir sürücüyle tartışmaya girdi. Tartışmanın dozu artınca, O.K. kafasına aldığı darbe sonucunda baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, hemen olaya müdahale etti.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kullandığı aracın plaka bilgilerini inceleyen güvenlik güçleri, darp eden şahsın kimliğini tespit etti.

Zanlının Yakalanması

Gözaltına alınan zanlı E.C. (29), Beylikdüzü'ndeki iş yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.C., adliyeye sevk edildi.

Olay, trafik güvenliğinin ne denli önemli olduğunu ve çekişmelerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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