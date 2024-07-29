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Bağcılar’da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da yol verme tartışması sonrası bir sürücüyü darbeden zanlı, polisin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:41
Bağcılar’da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Yakalandı

Bağcılar’da Trafik Kavgası ve Darbe Olayı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden trafikte çıkan tartışma, bir kişinin darbedilmesiyle sonuçlandı. Olay, Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. 35 yaşındaki O.K., aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre, diğer bir sürücü ile yol verme konusunda tartıştı.

Darbenin Ardından Baygınlık Geçirdi

Tartışmanın büyümesiyle, O.K. kafasına aldığı darbe sonucu baygınlık geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahalede bulundu.

Polisin Hızlı Çalışması

Olay yerinden kalkan şüpheli şahsın yakalanması için ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, aracın plaka bilgileri üzerinden kimliğine ulaşan ekipler, 29 yaşındaki E.C.'yi Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı. Bu olay, trafik sorunlarının ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bağcılar'daki bu olay, trafik tartışmalarının potansiyel olarak şiddetle sonuçlanabileceğini gösterirken, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde zanlının yakalanması sağlandı.

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