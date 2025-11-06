Bağcılar'da Türbe Dede Pilav Günü: 102 Yıllık Selanik Geleneği

Bağcılar'da Selanik göçmenlerinin 1923'ten beri sürdürdüğü Türbe Dede Pilav Günü, 102. yılında 2 tona yakın pirinçle yaklaşık 15 bin kişiye etli pilav ikram edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:34
Mahmutbey Selanikliler Derneği ve Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle yoğun katılım

Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından düzenlenen Türbe Dede Pilav Günü, Bağcılar Belediyesi desteğiyle vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle ülkemize göç eden Selaniklilerin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 102’nci yaşını kutladı.

Duanın ardından kavurma ve 2 tona yakın pirinçle hazırlanan pilav davetlilere ikram edildi. Vali Gül ile Başkan Yıldız, kazanın başına geçip vatandaşa etli pilav dağıttı. 7’den 70’e herkesin katıldığı etkinlikte yaklaşık 15 bin kişiye etli pilav ikram edildi.

Vali Davut Gül "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise, "Önemli olan bugün bunu sürdürmek, yarın da gelecek nesillere aktarmak. Önemli olan gelecek nesillerin de bu kültürümüzü yaşatmalarını sağlamaktır. Çünkü güçlü toplumlar geçmişiyle var olurlar ve geleceğe daha aydınlık bakarlar. Tabii bu toplumu, bu kültürü bize armağan eden ve bu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını da minnetle yâd ediyorum" dedi.

