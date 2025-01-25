Bağcılar'da Yanlışlıkla Bıçaklanan Veysel Şirin Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da Fatal Olay: Yanlışlıkla Bıçaklanan Veysel Şirin Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da, başkasına benzetildiği için darp edilip bıçaklanan Veysel Şirin (27) hastanede yaşamını yitirdi. 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, Suriye uyruklu şüpheliler, alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları bir kişiye benzettikleri Şirin'i hedef aldı.

Olayın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevreden elde edilen güvenlik kameralarını inceleyerek 6 zanlıyı gözaltına aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Şirin’in darbedildiği ve bıçaklandığı anlar açıkça görüntülenmiş durumda.

Şirin'in bıçaklama sonrası hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.