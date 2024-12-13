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Bağcılar'daki Kahvehanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Bağcılar'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Veysi A, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:58
Bağcılar'daki Kahvehanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Bağcılar'daki Silahlı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda Veysi A. isimli şahıs ağır yaralandı. Olay, kimliği belirsiz iki kişinin motosikletle kahvehanenin önüne gelmesiyle başladı.

Saldırı Anı ve Sonrası

Motosikletten inen saldırganlardan biri kahvehane içine girerek, oyun oynayan Veysi A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Veysi A. ağır yaralandı. Saldırganlar, gerçekleşen saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

Sağlık ve Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Veysi A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Veysi A., hayatını kaybetti.

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından polis ekipleri, kahvehanede incelemelerde bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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