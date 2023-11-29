Bağcılarda Facianın Eşiğinden Dönüldü: Okul Yanında İstinat Duvarı Çöktü!

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir ilkokulun yanında inşaatta kaza meydana geldi. İstinat duvarının çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Bağcılarda Facianın Eşiğinden Dönüldü: Okul Yanında İstinat Duvarı Çöktü!
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Bağcılar'da bulunan Yavuz Selim Mahallesi'nde korkutan olay meydana geldi. Bir ilkokulun yanında inşaat çalışması sürerken bugün bölgede yaşanan olay ile facianın eşiğinden dönüldü. İnşaattaki istinat duvarının çökmesinin ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri artırıldı. 

Yağışın Etkisi ile İstinat Duvarı Çöktü

Şiddetli yağışın etkileri sürüyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisi ile Bağcılar'da inşaatta bulunan istinat duvarının çöktüğü bildirildi. Olayın yaşandığı bölgede bir ilkokul olduğu öğrenildi. Okulun hemen bitişiğinde yaşanan olayda tedirgin edici bir görüntü oluştu. İlkokulda eğitim gören öğrenciler tedbir için tahliye edildi. 

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yaşanan olayın ardından pek çok ekip bölgeye akın etti. Belediye ekiplerince denetlenen olay yerinde ve özellikle inşaatta inceleme başlatıldı.

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