Bağdat Caddesi'nde yılbaşı süslemeleri alev aldı — Facianın eşiğinden dönüldü

İSTANBUL (İHA)

Kadıköy'ün en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir aydınlatma direğinden çekildiği öne sürülen elektrik kablosunda yangın çıktı. Olay, cadde üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, Kadıköy Belediyesi tarafından yılbaşı için yapılan cadde süslemelerinde yol üzerindeki aydınlatma lambasından sokak süsü lambalarına kaçak elektrik bağlantısı yapıldı. Yağmurun da etkisiyle bu bağlantıda kısa devre oluşması sonucu süslemeler tutuştu.

Durumu fark eden vatandaşların ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ve vatandaşların desteğiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü; yoğun yaya trafiğinin olduğu caddede muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Olay, geçen yıl İzmir’in Konak ilçesinde yağmur sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği acı olayı akıllara getirdi.

