Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi: Seyyid Muhammed Araci'nin Hikayesi

Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi

Seyyid Muhammed Araci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 54 yıldır zamanın düşmanı olan arızalı saatleri onarıyor. 71 yaşındaki Araci, tarihi Meydan'da bulunan dükkanında kol, masa ve duvar saatlerini titizlikle tamir ediyor.

Usta Bir Gelenek

Araci, mesleğe 15 yaşında başladı ve bu zanaatı dayılarından öğrendi. Ailesindeki diğer saat tamircileri dedesinden devraldığı bu geleneği sürdürmüş, fakat şimdi ailenin tek saat ustası olarak kalmış. "Buradaki en eski saat tamircisi ben oldum" diyor.

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