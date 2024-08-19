Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi: Seyyid Muhammed Araci'nin Hikayesi

Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi
Seyyid Muhammed Araci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 54 yıldır zamanın düşmanı olan arızalı saatleri onarıyor. 71 yaşındaki Araci, tarihi Meydan'da bulunan dükkanında kol, masa ve duvar saatlerini titizlikle tamir ediyor.
Usta Bir Gelenek
Araci, mesleğe 15 yaşında başladı ve bu zanaatı dayılarından öğrendi. Ailesindeki diğer saat tamircileri dedesinden devraldığı bu geleneği sürdürmüş, fakat şimdi ailenin tek saat ustası olarak kalmış. "Buradaki en eski saat tamircisi ben oldum" diyor.
Müşteri Memnuniyeti Önceliği
Yaz aylarındaki aşırı sıcaklarda dükkanında çalışmakta zorlanan Araci, tamir işlerini evde sürdürmekte. Bozuk saatler için yüksek bir hassasiyetle çalışan Araci, özellikle hatıra saatlerinin onarımına önem veriyor. "Yorulsam da müşterinin bana emanet ettiği emanetini onarılmış şekilde teslim etmem lazım" Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte akıllı saatlerin yaygınlaşmasının işine etkisini de kabul eden Araci, "Bazı müşteriler, dedesi ya da babasından kalan hatıra saatleri onarmak isteyebiliyor" diyerek bu tür işlerin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. Bu tür saatlerin onarımına para veren müşterilerin memnuniyeti onun için işinin en güzel yanlarından biri. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor. Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Teknolojik Değişim
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte akıllı saatlerin yaygınlaşmasının işine etkisini de kabul eden Araci, "Bazı müşteriler, dedesi ya da babasından kalan hatıra saatleri onarmak isteyebiliyor" diyerek bu tür işlerin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. Bu tür saatlerin onarımına para veren müşterilerin memnuniyeti onun için işinin en güzel yanlarından biri.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.
Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.