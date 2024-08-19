Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi: Seyyid Muhammed Araci'nin Hikayesi

Seyyid Muhammed Araci, 54年以上dır Bağdat'ta zamana yön veriyor. İşini ve müşterilerini büyük bir özveri ile yönetiyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:23
Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi: Seyyid Muhammed Araci'nin Hikayesi

Bağdat'ın Usta Saat Tamircisi

Seyyid Muhammed Araci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 54 yıldır zamanın düşmanı olan arızalı saatleri onarıyor. 71 yaşındaki Araci, tarihi Meydan'da bulunan dükkanında kol, masa ve duvar saatlerini titizlikle tamir ediyor.

Usta Bir Gelenek

Araci, mesleğe 15 yaşında başladı ve bu zanaatı dayılarından öğrendi. Ailesindeki diğer saat tamircileri dedesinden devraldığı bu geleneği sürdürmüş, fakat şimdi ailenin tek saat ustası olarak kalmış. "Buradaki en eski saat tamircisi ben oldum" diyor.

Müşteri Memnuniyeti Önceliği

Yaz aylarındaki aşırı sıcaklarda dükkanında çalışmakta zorlanan Araci, tamir işlerini evde sürdürmekte. Bozuk saatler için yüksek bir hassasiyetle çalışan Araci, özellikle hatıra saatlerinin onarımına önem veriyor. "Yorulsam da müşterinin bana emanet ettiği emanetini onarılmış şekilde teslim etmem lazım"

Teknolojik Değişim

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte akıllı saatlerin yaygınlaşmasının işine etkisini de kabul eden Araci, "Bazı müşteriler, dedesi ya da babasından kalan hatıra saatleri onarmak isteyebiliyor" diyerek bu tür işlerin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. Bu tür saatlerin onarımına para veren müşterilerin memnuniyeti onun için işinin en güzel yanlarından biri.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının...

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor. 71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı