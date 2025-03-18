Bağdat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Kutlandı

YETKM, Bağdat'ta Anma Programı Düzenledi

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM), Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel bir anma ve iftar programı gerçekleştirdi.

Programda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, YETKM yetkilileri, Türkmen toplumu temsilcileri ve Iraklı yetkililer bir araya geldi.

Kültür ve Diyalog Vurgusu

YETKM Koordinatörü İbrahim Özbilgin yaptığı konuşmada, kültürün farklı toplumlar arasında güven tesis edilmesinde ve diyaloğun artırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Özbilgin, "Kültürümüzü ve sanatımızı dünya genelinde tanıtmak için çok yönlü faaliyetlerimizi 66 ülkede 90 temsilcilikle sürdürüyoruz. Yunus Emre'nin evrensel insani değerler felsefesini çağımıza taşımaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi'nin Anlamı

Özbilgin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'ni Bağdat'ta anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çanakkale Zaferi, Türkiye ile Irak halkları arasındaki derin bağların bir göstergesidir. O gün cephede omuz omuza mücadele eden şehitler, bu idealin ve uğruna can feda eden bir amacın varlığını bizlere göstermektedir," ifadelerini kullandı.

Büyükelçi İnan da Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk kültürünü dünyaya tanıtmadaki önemli rolüne değinerek, "Çanakkale, Türk tarihinin en anlamlı direniş destanı olarak milletimizin birlik ve beraberliğinin ifadesidir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum," dedi.

Sanat ve Anma Sergisi

YETKM, iftar ve anma programının yanı sıra 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi Sergisi de düzenledi. Bu sergi, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu önemli günü daha anlamlı kıldı.