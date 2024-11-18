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Bağdat'ta 5 Bin Uyuşturucu Bağımlısı Tedavi Görüyor

Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde 5 bine yakın genç uyuşturucu bağımlısı tedavi altında. Uyuşturucu bağımlılığı giderek artıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:47
Bağdat'ta 5 Bin Uyuşturucu Bağımlısı Tedavi Görüyor

Bağdat'ta Uyuşturucu Bağımlılığı Sorunu Büyüyor

Irak'ta, gençler arasında uyuşturucu bağımlılığı ciddi bir sorun olmaya devam ederken, başkent Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde, 5 bine yakın bağımlı tedavi görüyor.

Ülkede binlerce gencin rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gördüğü, bağımlılığın yayılmasının en önemli nedeninin kötü arkadaşlıklar ve maddelere erişimin ucuz ve kolay olması olduğu belirtiliyor.

Cebbar Hüseyin'in Hikayesi

Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 23 yaşındaki bağımlı Cebbar Hüseyin, 2017 yılından beri uyuşturucu kullandığını açıkladı. Uyuşturucuya başlama sebebinin kötü arkadaşlar olduğunu söyleyen Hüseyin, “Kristal adı verilen uyuşturucuyu kullanmaya başladığımda uyku uyumuyor, evde duramıyordum.” dedi.

Hüseyin, ailesiyle sorunlar yaşamaya başladığını ve kendi canına kıymayı düşündüğünü belirtti. Rehabilitasyon merkezi sayesinde psikolojik olarak rahatladığını vurguladı.

İlya İhsan'ın Deneyimi

Merkezde tedavi gören 16 yaşındaki İlya İhsan ise, ailesiyle yaşadığı sorunlar sonrası sokağa çıktığını ve uyuşturucu kullanan bir grupla tanıştığını aktardı. İhsan, tedavi sürecinin iyi ilerlediğini ve psikolojik olarak destek aldıklarını ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Önlemler

Irak Sağlık Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Velid Müslüm, merkeze şu ana kadar 9 bine yakın müracaat alındığını belirtti. Müslüm, 2023 yılının başından bu yana merkezde 4 bin 700 uyuşturucu bağımlısının tedavi altına alındığını kaydetti.

Irak İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Basın Dairesi Başkanı Hüseyin Temimi ise, hükümetin uyuşturucuyla mücadeleye hız verdiğini ve çok sayıda uyuşturucu baronunun yakalandığını belirtti.

Uyuşturucu Tacirlerine İdam Cezası

Uyuşturucuyla mücadelede uzman Şirin Zengene, uluslararası kuruluşların uyuşturucu kullananların idam edilmesini kabul etmediğini ancak uyuşturucu ticareti yapanlara karşı en caydırıcı cezanın idam olduğunu düşündüğünü ifade etti. Zengene, hapishanelerde uyuşturucu kullananların sayısının çok yüksek olduğunu ve bu konuda caydırıcı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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