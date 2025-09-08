Bağdat'ta 9. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'na Türk Firmaları Katıldı

Türk şirketleri Irak pazarında pay büyütmeyi hedefliyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türk şirketlerin de katılımıyla 9. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı gerçekleştirildi.

AA muhabirine konuşan Anadolu Bakır A.Ş. İhracat Satış Şefi Süleyman Atacan Derinöz, Irak pazarında daha fazla var olmak istediklerini ifade etti.

Derinöz, 'İzolasyonlu bakır boru üreticisiyiz. Irak da bilindiği üzere çok sıcak bir ülke ve burada bizim için pazar payı yüksek. Biz de bu pazar payını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.' dedi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erenoğlu da Irak'ta 8 üye firmalarının bulunduğunu söyledi.

Erenoğlu, 'Buraya milli katılım yapıyoruz. İklimlendirme ihracatı Türkiye açısından önemli. Irak ile yaklaşık yıllık 330 milyon dolarlık iş hacmi var. Bu iş hacmini daha da geliştirmek amacıyla bu fuara milli katılım sağlıyoruz.' diye konuştu.

Erenoğlu, Türkiye'nin Çin'den sonra Irak'ın bu sektördeki ithalatında ikinci büyük ülke olduğunu kaydederek, burada yaklaşık 3 buçuk milyar dolarlık bir pazar olduğunu ve bu pazardan daha fazla pay almak için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.