Bağdat'ta Al-Khuld Hall'da 'Demokrasi' Etkinliği: Saddam'ın İdam Salonu

Bağdat'taki Al-Khuld Hall'da Uluslararası Demokrasi Günü etkinliği düzenlendi; Başbakan Sudani konuştu. Salon 1979'daki Al-Khuld Hall Katliamı ile anılıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:40
Başbakan Sudani katıldı, seçim vurgusu yaptı

Başkent Bağdat'ın Yeşil Bölge'sinde bulunan Al-Khuld Hall'da düzenlenen Uluslararası Demokrasi Günü etkinliğine Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, devlet yetkilileri, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Sudani, Irak'ın demokrasi sürecinde önemli adımlar attığını, ancak demokrasinin temellerini sağlamlaştırmak için uzun bir yol bulunduğunu belirtti.

Sudani, 11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine ilişkin, "Seçimler, demokratik sistemin temel mekanizmasıdır ve zamanında yapılacaktır. Biz de, bu seçimlerin gerçekleştirilmesi için tam destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mekan, tarihsel açıdan daha karanlık bir hatırayla anılıyor. Devrik lider Saddam Hüseyin, 1979'da cumhurbaşkanlığını devralmasının ardından Al-Khuld Hall'da yaptığı konuşmada Baas Partisi içinde bir "komplo" olduğunu duyurmuş; salonda isimleri açıkça anıldıktan sonra bazı Baas yöneticileri idam edilmişti. Bu olay tarihe "Al-Khuld Hall Katliamı" olarak geçti.

