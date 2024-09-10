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Bağdat'ta Askeri Kontrol Noktasına Bombalı Saldırı Gerçekleşti

Bağdat'ta bir askeri kontrol noktasına motor taksiyle düzenlenen bombalı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 01:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 01:51
Bağdat'ta Askeri Kontrol Noktasına Bombalı Saldırı Gerçekleşti

Bağdat’ta Yaşanan Bombalı Saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir askeri kontrol noktasında bulunan motor taksiye yerleştirilen bomba infilak etti. Olay, Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki kontrol noktasında meydana geldi.

Patlama ve Sonuçları

Yerel medya tarafından edinilen bilgilere göre, 'Tuk Tuk' olarak bilinen motor taksiye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu, kontrol noktasında görev yapan iki güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.Resmi Açıklama Bekleniyor

Patlamayla ilgili olarak resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmamış olması, olayın ne denli ciddi bir durum yarattığını gösteriyor.

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