Bağdat'ta Başarılı Kursiyerlere Sertifika Töreni

Bağdat'ta Sertifika Töreni Düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından organize edilen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için etkileyici bir sertifika töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Törende Konuştu

Törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile kursiyerler ve aileleri katıldı. Büyükelçi İnan, yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde Türkçemizin öğretilmesine öncülük ederek, ülkemize dostluk bağıyla bağlı insanlar kazanmamızı sağlayan Yunus Emre Enstitüsü, bir dil eğitimi kurumunun çok ötesinde, kültürümüzü ve değerlerimizi dünyaya tanıtmada büyük rol oynuyor." şeklinde ifadelerde bulundu.

Dostluk ve Kültürel Bağlar

İnan, Türkçe öğrenen kursiyerlerin iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, "Sizler (kursiyerler) Türkçe öğrenerek, yalnızca bir yabancı dil kazanmış olmuyorsunuz; aynı zamanda yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunuz bir ülke olan Türkiye'nin sınır aşırı dostları oluyor, bizlerin fahri elçileri konumuna yükseliyorsunuz." dedi.

İletişim ve Kültürel Etkileşim

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin ise merkezin dil eğitimi ve kültürel etkinliklerle iki ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Türkçe öğrenen kursiyerlerimiz sadece bir dil değil, aynı zamanda bir kültürü de öğreniyorlar. Bu başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar." dedi.

Sertifikalar Verildi

Törende, başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Bu anlamlı etkinlik, Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.