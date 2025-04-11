Bağdat'ta Gazze'ye Destek Gösterisi: İsrail Saldırıları protesto edildi

Irak'tan Gazze'ye Destek

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Gazze ile dayanışma amacıyla düzenlenen büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Göstericiler, İsrail’in son zamanlardaki saldırılarını şiddetle kınadılar.

Azamiye Bölgesi'nde Bir Araya Geldiler

Bağdat’ın Azamiye bölgesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara karşı seslerini yükselttiler. AA muhabirine konuşan cami imamı Şeyh Mustafa Beyatlı, "Gazze’deki mücahitlere destek olmak için buradayız. Aynı zamanda çocuklar ve kadınların öldürülmesine karşı dünyadaki sessizliği de kınıyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Seferberlik Çağrısı

Şeyh Beyatlı, Iraklı, Arap ve Müslüman din adamlarını Gazze için seferberlik fetvası vermeye çağırarak, birlik olmanın önemini vurguladı.

Akademisyenler de Destek Verdi

Gösteriye katılan akademisyen Ebu Bekir İsavi ise, "Iraklılar olarak Gazze’deki insanlar için dayanışma gösteriyoruz. Siyonist suçlar bir an önce durdurulmalı. Halkların, hükümetlerden önce dayanışma içinde olması gerekiyor. Filistin’e olan sınırlar açılmalı" dedi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail’in saldırıları kınandı. Bağdat’ın Azamiye bölgesinde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara tepki gösterdi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail’in saldırıları kınandı. Bağdat’ın Azamiye bölgesinde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara tepki gösterdi.