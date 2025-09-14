Bağdat'ta 'Uluslararası Demokrasi Günü' Sempozyumu — Reşid Merkezi'nde Vizyonlar

Bağdat'ta 'Uluslararası Demokrasi Günü' Sempozyumu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Reşid Merkezi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Demokrasi Günü' sempozyumu, ülkenin siyasi aktörlerinin demokrasi, güvenlik ve gelecek vizyonunu masaya yatırdığı bir platform sundu.

Selim el-Cuburi: Sünnilerin devlet anlayışı vurgulandı

Irak eski Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, konuşmasında Sünnilerin devlet yapısına eğilimli olduklarını belirterek, 'Sünniler tabiatları gereği devlet mantığına meyilli ve farklı konularda devleti kendileri için ilk referans kabul ederler.' ifadelerini kullandı. Cuburi, bu eğilimin anlık bir durum olmadığını, onlarca yıla dayanan siyasi tecrübeye dayandığını söyledi ve 'Vatandaşlarını kandıran bir devlet istemeyiz.' dedi.

Mela Bahtiyar: Milislerin yerini birleşik güçler alacak

Iraklı Kürt siyasetçi Mela Bahtiyar, sempozyumda önümüzdeki döneme dair öngörüsünü paylaşarak, 'önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde Irak ve bölgede silahlı milis güçlerin yok olacağını, devlet tarafından kontrol edilen ve anayasaya bağlı birleşik güçlerin olacağını' söyledi. Bahtiyar, 'Irak'ta tüm güçlerin birleştirilmesinden yanayım.' diyerek, 'Halkları savaş yoluyla özgürleştirme ajandasının dönemi bitti. Ulus devlet kurma rüyaları da bitti.' değerlendirmesinde bulundu.

Aynı konuşmasında Bahtiyar, Türkiye'ye ilişkin de görüş belirterek, 'Türkiye, demokrasi oluşumunda öncü ülke. Türkiye'de derin devlet diye bir şey yok. Türkiye'de yönetimin barışçıl yollarla devredilmesi sistemi ve anlayışı da mevcut.' ifadelerini kullandı.

İzzet Şahbender: Seçimler ertelenmeyecek, bölgesel tehdit vurgusu

Iraklı Şii bağımsız siyasetçi İzzet Şahbender ise, sempozyumda 11 Kasım tarihinde yapılacak parlamento seçimlerine değinerek, bu seçimlerin ertelenme ihtimali olmadığını savundu. Şahbender, bölgeyi bekleyen en büyük tehlikenin ise 'İsrail’in pervasızlığı' olduğunu ifade etti.

Reşid Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum, Irak'ın demokrasi süreci, güvenlik yapılanması ve bölgesel dengeler konusundaki tartışmaları bir araya getirdi; katılımcıların ortaya koyduğu görüşler, önümüzdeki döneme dair farklı perspektifler sundu.