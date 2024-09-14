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Bağdat Uluslararası Kitap Fuarı'nda Erdoğan Kitabı Yayımlandı

Bağdat'ta düzenlenen 25. Uluslararası Kitap Fuarı'nda, Erdoğan'ı konu alan kitap Arapça olarak kitapseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:32
Bağdat Uluslararası Kitap Fuarı'nda Erdoğan Kitabı Yayımlandı

Bağdat'ta Kitap Fuarı Açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat, 25. Uluslararası Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Bu önemli etkinlikte, Arapça'ya çevrilen "Bir Liderin Doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" isimli eser kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Erdoğan'ın Siyasi Yaşamına Dair Önemli Kesitler

Hüseyin Besli ve Ömer Özbay tarafından kaleme alınan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamını derinlemesine ele alıyor. Fuarda, Türkiye ile ilgili diğer birçok eser de yer almakta.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

"Irak Okuyor" temasıyla, 21 ülkeden 600 yerli ve yabancı yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen bu fuar, 22 Eylül'e kadar devam edecek. Kitapseverler, çeşitli disiplinlerde binlerce kitabı keşfetme fırsatı bulacaklar.

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