Bağımlılık ve Şiddet: Alkol ve Sigara Bağımlıları Daha Fazla Şiddet Gösteriyor

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, bağımlı bireylerin şiddet davranışlarını artırdığına dikkat çekti. Otrar, "Alkol bağımlılığı olanlar, olmayanlara göre 2 kat, sigara bağımlısı olanlar ise 3 kat daha fazla şiddet davranışı sergiliyor" dedi.

Otrar, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projelerini tanıttı.

Mustafa Otrar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve UNICEF işbirliğiyle düzenlenen Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile 6-14 yaş arası kız çocuklarının okullaşma oranını artırmanın hedeflendiğini belirtti. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde %87,30, ortaöğretimde %45,20 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2022-2023 yılında ilköğretimde %93,82, ortaöğretimde ise %91,57'ye yükseldi.

Ayrıca, “Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası” ile eğitim olanaklarından yararlanamayan genç kız ve kadınlara yönelik faaliyetlerin yürütüldüğünü söyleyerek, 2008 yılında %8,2 olan 6 yaş ve üzeri okuma-yazma bilmeyen oranının 2022'de %2,4'e düştüğünü ifade etti.

Mustafa Otrar, şiddete karşı farkındalık artırmaya yönelik çeşitli eğitimler düzenlediklerini de vurguladı. 10 ilde 110 okulda gerçekleştirilen kurslarla 2022'de toplam 12.099 kursiyere eğitim verildiğini belirtti. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ise 7.068.565 öğrenci, 144.288 öğretmen ve 857.123 veliye eğitim verilmesinin planlandığını kaydetti.

Otrar, bağımlılığın şiddeti artırdığına dikkat çekerek, şu çarpıcı verileri paylaştı: "Alkol bağımlılığı olanlar, olmayanlara göre 2 kat; sigara bağımlısı olanlar, olmayanlara göre 3 kat; ruh sağlığı sorunları yaşayanlar 4 kat; erken yaşta hamilelik geçirenler 6 kat; daha önce şiddetle karşılaşmış olanlar 7 kat; uyuşturucu kullananlar ve tutuklanmış olanlar ise 11 kat daha fazla şiddet davranışı sergiliyor."