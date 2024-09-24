Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkileri Paneli Gerçekleşti

33. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkileri Paneli

Bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutlayan Türkmenistan için önemli bir panel, Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi. Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ve EkoAvrasya Vakfı'nın organize ettiği etkinlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TEPAV Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Önemli İsimler Katıldı

Panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde Yapılan Konuşmalar

Prof. Dr. Aygün Attar, yaptığı konuşmada, "Orta Asya" teriminin yerine "Türkistan" kullanılmasının gerektiğini savundu. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunu ve Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak katılımını vurguladı. Attar, "En büyük arzum Türkmenistan’ı asil olarak görmektir." ifadelerini kullandı.

Yalçın Topçu da Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak, Türkiye’nin ilk büyükelçiliği açan ülke olduğunu hatırlattı ve Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasını desteklediklerini belirtti.

Büyükelçi Mekan İşanguliyev ise, Türkiye'nin Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu ve bu desteğin Türkmenistan’ın uluslararası alanda tarafsızlık statüsünün tanınmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Türkmen-Türk işbirliği geleneklerinin zamanla güçlendiğini ekledi.

Panele Geçildi

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar panel bölümüne geçerek Türkmenistan-Türkiye ilişkilerini daha derinlemesine ele alma fırsatı buldular.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara’da düzenlendi.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara’da düzenlendi.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara’da düzenlendi.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara’da düzenlendi.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara’da düzenlendi.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara’da düzenlendi.