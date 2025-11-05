Bağlar Köyü'nde 4 km Asfalt Çalışması Tamamlandı

Şemdinli'nin Bağlar (Nehri) köyünde Karayolları ekipleri 4 kilometrelik yolu sathi kaplama ile asfaltlayarak ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:42
HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar (Nehri) köyünün yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt çalışması yapıldı.

Şemdinli ilçesinin Bağlar köyü yolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bölgenin zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun bir mesai harcayan ekiplerin sergilediği hızlı ve titiz çalışma neticesinde köyün yolu kısa sürede asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

Çalışmada 4 kilometrelik yolun sathi kaplama ile asfaltlandığı ifade edildi.

Muhtar Azat Çiftçi, yapılan bu hizmetin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara verdikleri her sözü yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Çiftçi, yol yapım çalışmalarında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere köy halkı adına teşekkürlerini iletti.

Çiftçi, "İnşallah bundan sonra da aynı gayretle bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yatırım, bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ulaşım sorunlarının giderilmesi için atılmış çok önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

