Bağlılık Bildirmeyenler Hareketi Harris'i Desteklemeyecek

Bağlılık Bildirmeyenler Hareketi'nden Önemli Açıklama

ABD'de Filistin yanlısı Bağlılık Bildirmeyenler Hareketi, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklemeyeceklerini duyurdu.

Yerel bir medya kuruluşu olan The Hill'e göre, Hareket seçim süreçleri ile ilgili tutumlarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Hareketten yapılan yazılı bildirimde, Gazze Şeridi'ndeki "katliamı hızlandırma ve savaş karşıtı aktivizmi bastırma" planları olduğu ifade edilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlığına da karşı olduklarına vurgu yapıldı.

Üçüncü Aday Olasılığına İlişkin Endişeler

Açıklamada, Hareketin üçüncü bir aday önerisinde bulunmaktan çekindiği, zira kritik salıncak eyaletlerde üçüncü parti oylarının sonuçları etkileyerek Trump'ı güçlendirebileceği ifade edildi. "Aylardır Başkan Yardımcısı Harris'i Gazze politikasını değiştirmeye çağırdık," diyerek amaçlarının bu bölgede demokratik yapıyı korumak olduğu belirtildi.

Hareketin bu açıklaması, Harris'in Michigan eyaletinde kampanya yürüttüğü gün yapılması dikkat çekti. Michigan, kasım ayındaki seçimlerde önem arz eden kritik eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor.