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Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:43
Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasını Destekledi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, her yıl en etkileyici fotoğrafların seçilmesine zemin hazırlıyor.

Yenişehirlioğlu, böyle önemli bir organizasyona katılmanın mutluluğunu dile getirerek, Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarıların önemine vurgu yaptı. ''Yılın Kareleri'', sanatsal ve gazetecilik açısından büyük değer taşıyan fotoğrafları bir araya getirerek, toplumsal olayları ve önemli anları görsel bir dille anlatıyor.

Oylama süreci boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçılarının eserleri de değerlendirilecek. Yenişehirlioğlu, bu tür etkinliklerin kültürel farkındalığı artırdığını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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