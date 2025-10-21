Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' Alanya'ya 1788 Turistle Geldi

Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2, Muğla'nın Bodrum'dan hareket ederek Alanya Limanı'na yanaştı; gemide 1788 yolcu ve 728 personel bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:42
Bodrum'dan hareket eden 264 metrelik kruvaziyer sabah Alanya Limanı'na yanaştı

Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2', Muğla'nın Bodrum ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çevirerek, Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide çoğunluğu İngiliz olmak üzere 1788 yolcu ve 728 personel bulunduğu öğrenildi. Gemi 264 metrelik bir yolcu gemisi olarak limana giriş yaptı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti; bazıları kent merkezinde dolaşıp alışveriş yaptı.

'Marella Discovery 2', akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere demir alacak.

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1788 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise kent merkezini gezerek alışveriş yaptı.

