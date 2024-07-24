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Bahçe'deki Deprem Konutları Eylülde Teslim Ediliyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim tarihi erkene alındı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:16
Bahçe'deki Deprem Konutları Eylülde Teslim Ediliyor

Osmaniye Bahçe'de Deprem Konutları Yükseliyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerinin ardından inşa edilmeye başlanan 252 konuttan oluşan projede çalışmalar hızla devam ediyor. Bu konutlar, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla geliştirilmiştir.

İş Bitirme Oranı Yüzde 70

Çamlıca Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede iş bitirme oranı %70 seviyesine ulaşmış durumda. İnşaat alanında süren çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Vali Yılmaz'dan İyi Haber

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutların tamamlanma sürecinin planlanandan daha önce tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Yılmaz, “İş bitim tarihi 21 Eylül olarak belirlenmiş ancak yüklenici firma, Ağustos'un sonuna kadar bu konutları bitirmeyi planlıyor.” şeklinde konuştu.

Konutlar Kaliteli ve Dayanıklı

Konutların 3+1 olarak inşa edildiğini belirten Vali Yılmaz, konutların depreme dayanıklı ve lüks bir şekilde, radye temel üzerine perde beton kalıp tünel sistemiyle inşa edildiğini vurguladı. Yılmaz, “Bu konutları vatandaşlarımıza kavuşturmak bizi mutlu ediyor.” ifadesini kullandı. Bahçe ilçesindeki projelerin bir an evvel tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler...

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 252 daireden oluşan 16 blokta inşaat çalışmaları sürüyor. Çamlıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutlarda iş bitirme oranı yüzde 70'lere ulaştı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler...

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 252 daireden oluşan 16 blokta inşaat çalışmaları sürüyor. Çamlıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutlarda iş bitirme oranı yüzde 70'lere ulaştı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler...

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 252 daireden oluşan 16 blokta inşaat çalışmaları sürüyor. Çamlıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutlarda iş bitirme oranı yüzde 70'lere ulaştı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler...

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 252 daireden oluşan 16 blokta inşaat çalışmaları sürüyor. Çamlıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutlarda iş bitirme oranı yüzde 70'lere ulaştı.

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