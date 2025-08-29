DOLAR
Bahçeli: 103 Yıl Evvelki Kahramanlıkla 'Terörsüz Türkiye' Hedefi

Bahçeli, 103 yıl evvelki vatan sevgisiyle bugün 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:55
Bahçeli: 103 Yıl Evvelki Kahramanlıkla 'Terörsüz Türkiye' Hedefi

Bahçeli: 103 Yıl Evvelki Kahramanlıkla 'Terörsüz Türkiye' Hedefi

MHP lideri milli ruh ve terörle mücadeleyi birleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada geçmişin fedakarlıklarından güç alarak bugünün hedeflerini ortaya koydu.

Bahçeli, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de 'Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır".

Vurguladığı mesajda 'Terörsüz Türkiye' hedefinin milli birlik ve tarihsel bir kararlılıkla ilişkilendirildiğine dikkat çekti.

Bahçeli'nin sözleri, hem geçmişe saygı hem de güvenlik ve istikrar vurgusunu ön plana çıkaran bir çerçeve sundu.

