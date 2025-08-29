Bahçeli: 30 Ağustos Mesajı — "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tarihin sadece geçmişin anlatımı olmadığını, aynı zamanda geleceğin inşa ve ilerleyişinin de yolu olduğunu vurguladı. Bahçeli, geçmişini bilmeyen toplumların geleceğe talip olamayacağını belirterek Türk milletinin tarih bilinciyle yoğrulmuş derin bir şuura sahip olduğunu ifade etti.

"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz"

Bahçeli, tartışmasız zaferlerin ve ağır mağlubiyetlerin milletin ruhunda umutsuzluğa yol açmadığını belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır. Taarruz ile zaferi buluşturan yalnızca sahadaki askeri üstünlük değildir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin arkasında ve özünde strateji ustalığı, siyasi taktik uzmanlığı, uzağı yakın eden dört başı mamur hazırlık evresi, hiç azalmayan akıl ve sabır erdemi, elbette hiçbir muhasım odağın başa çıkamayacağı iman ve istiklal sevdası yer almıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'ni müjdelemiş, uzun savaşlar dönemini de noktalamıştır."

"Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır"

Bahçeli, Türk milletinin muzaffer ruhunun milli birlik ve dayanışma ile perçinlendiğini belirterek bölünmez vatan vurgusu yaptı ve şöyle devam etti:

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez milletimizin her ferdi hür ve bağımsız bir geleceğin özlemiyle kenetlenmiş, dökülen şehit kanları da bu kenetlenmeyi çok daha güçlü bir hale getirmiştir. Türk milleti, belini bükmeye cüret eden ehl-i salibi mahvı perişan etmiştir. 103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Potansiyel olarak ve dip akıntı halinde sürekli var olan iç ve dış düşmanlıklar Terörsüz Türkiye'yle beraber tesir alanını iyice kaybedecektir. Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller milletimizin kahrına ve çelikten iradesine 103 yıl önce nasıl çarpmışlarsa, akıbet gene aynı olacaktır."

Bahçeli ayrıca Dumlupınar zaferinin Türkiye'nin siyasal dinamiklerini şekillendirdiğini, Cumhuriyetin temellerini attığını ve bu çatının çökmeyeceğini vurguladı.

"Türk milleti, milli birliğini, varlığını, geleceğini güvenceye almıştır"

Mesajında "Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet" anlayışının süreceğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri doğrudan aktardı:

"Türk milletine yapılan haksızlıklar, hainlikler ve insanlık dışı işgaller, 30 Ağustos 1922'de hak ettiği cevabı almış ve buna ihtiyaç olursa benzeri cevap misliyle de verilecektir. Türk milleti, uzun bir süre girdiği savunma pozisyonundan çıkıp taarruza geçerek ve tam bağımsızlığı hususunda tavizsiz olduğunu pek çok bedel ödemesiyle göstererek milli birliğini, milli varlığını, milli geleceğini güvenceye almıştır. Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya en ufak tahammülünün olmayacağı açıkça anlaşılmış ve açığa kavuşmuştur. Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır. Tam bir inanmışlıkla ifade etmek isterim ki, şehitlerimizin aziz ruhları Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar muhafızı, ecdadımızın hayır duası ise hepimizin yolunu aydınlatan ve gücümüze güç katan kutsal destektir."

Son olarak Bahçeli, tarih ve zafer bilincine karşı rahatsızlık duyanlara mesaj gönderdi ve şu sözlerle 30 Ağustos'un 103. yıldönümünü kutladı:

"Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur. Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutluyor, başa Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun diyorum."