Bahçeli, Ali Doğan için Başsağlığı Diledi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:48
Bahçeli, Ali Doğan için Başsağlığı Diledi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ali Doğan için Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 78 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan'ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin'in de can beraberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah."

Ali Doğan'ın vefatı, siyaset dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Bahçeli, merhumun ailesi için sabır dileyerek, kahramanmaraşlılar için de başsağlığı dileklerini iletti.

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