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Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Lideri Fattayev'i Ağırladı

Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Genel Başkanı Fattayev ile Türk dünyasının geleceği üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:02
Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Lideri Fattayev'i Ağırladı

Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Genel Başkanı Fattayev'i Ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud Miralioğlu Fattayev'i kabul etti. Bu önemli buluşma, Türk dünyasının geleceğine ışık tutacak stratejilerin tartışıldığı bir ortamda gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

MHP'den yapılan resmi açıklamada, Bahçeli'nin, kendisini makamında ziyaret eden Fattayev ile dostane bir sohbet gerçekleştirdiği bildirildi. İki lider arasında, "iki devlet, bir millet" anlayışı çerçevesinde Türk dünyasının gündemi ele alındı.

Bahçeli ve Fattayev'in Türk dünyasının geleceği hakkında yaptıkları görüşmeler, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud Miralioğlu Fattayev'i kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud Miralioğlu Fattayev'i kabul etti.

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