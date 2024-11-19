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Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda ayrılık olmadığını vurguladı, birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:58
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında herhangi bir ayrılık olmadığını vurguladı. Bahçeli, 'Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse aramızda hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu olmayacağını belirtmek dava ve vicdan görevimdir.' dedi.

Cumhur İttifakı Hakkındaki İddialara Cevap

Bahçeli, bazı kesimlerin Cumhur İttifakı'nda ayrılık olduğu yönündeki iddialarını eleştirerek, bu kişilerin 'boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına saptığını' ifade etti. 'Cumhur İttifakı, Türk milletinin özüdür ve istiklalin muhafızıdır' diyen Bahçeli, bu birlikteliğin herhangi bir şekilde sulandırılamayacağına dikkat çekti.

İstikrar ve Mücadele Vurgusu

Türk milletinin hiçbir zaman kaybolmuş bir saniyesinin dahi olmadığını ifade eden Bahçeli, 'İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir' dedi. Bahçeli'nin konuşmasında terörle mücadele konusundaki kararlılığı da vurgulandı.

Milliyetçi Hareketin Değişmeyen İlkeleri

Bahçeli, 'Saklayacak, gizleyecek bir açığımız yoktur' diyerek, milliyetçi duruşlarının sağlam olduğuna ve her türlü zorluğa karşı dik duracaklarına dair inancını dile getirdi. 'Herkes eşittir Türkiye demeye azimle devam edeceğiz' diyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığına Saygı

Toplantının ardından gazetecilerin soruları üzerine Bahçeli, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası çıkan tartışmalara da değindi. 'Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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