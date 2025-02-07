Bahçeli'den 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılına Önemli Mesajlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılına Önemli Paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki yıl önce meydana gelen depremlerin yıldönümünde sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir" ifadesini kullandı.

Asrın Felaketi

Bahçeli, Türkiye’nin 6 Şubat tarihinde, "Asrın felaketi" olarak tanımlanan yıkıcı depremlerle sarsıldığını hatırlatarak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallesinde büyük tahribatlara yol açtığını belirtti.

Yaşanan felakette 54 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ve 107 bin vatandaşın yaralandığını vurgulayan Bahçeli, kaybolan hayallerin ve umutların izlerini hala yüreklerde taşıdığını ifade etti. Bahçeli, "Hayal ve ümitlerin toprak altında kaldığını" belirterek, enkaz altında insanüstü arama-kurtarma çalışmalarının büyük bir özveriyle gerçekleştirildiğine de dikkat çekti.

Dayanışma ve Yeniden İnşa

Türk milletinin felaket karşısında sergilediği dayanışma ve yardımlaşma ruhunun unutulmayacak bir güç olduğunu söyleyen Bahçeli, ülkenin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. "İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi," diyen Bahçeli, yıl sonuna kadar toplamda 654 bin 563 konut hedefine ulaşılacağını belirtti.