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Bahçeli'den Anayasa Vurgusu: İlk 4 Maddeye Saygı Bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasanın ilk 4 maddesine saygı göstermeyenleri yok sayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:16
Bahçeli'den Anayasa Vurgusu: İlk 4 Maddeye Saygı Bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Sert Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa'nın ilk dört maddesine dikkat çekerek, bu maddelere saygı göstermeyenlerin tarafında olmadıklarını ifade etti. Bahçeli, "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

Anayasal Değerlere Saygı Çağrısı

Bahçeli, yasaların üstünlüğüne ve Anayasa'nın temellerine olan bağlılıklarının altını çizerken, memleketin geleceği için bu maddelere uyulmasının önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, tüm siyasi ve toplumsal kesimlere Anayasal değerlere saygı gösterme çağrısında bulundu.

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