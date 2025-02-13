Bahçeli'den Berat Kandili Mesajı: Gazze'nin Önemi Vurgulandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazze'nin Filistin'den ayrılmasının bölgedeki huzursuzluğa neden olacağını ifade etti. "Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir" dedi.

İnsani Değerler ve Barışa Çağrı

Bahçeli, mesajında insanların kalıcı barış ve huzura olan özlemini dile getirerek, "İnsanlığın bilcümle pençesine düştüğü manevi buhranlar ve maddi buzlanmalar maalesef görüş açılarını daraltmakla kalmamış, heves ve heyecanları da darboğaza sürüklemiştir" dedi. Dürüst bir vicdan muhasebesinin yapılmadan, daha iyi bir dünyanın arayışının mümkün olmayacağını vurgulayan Bahçeli, zaferin manevi toparlanma ve birlikle elde edileceğini belirtti.

Kudüs Paktı ve Huzur Arayışı

Bahçeli, zulüm ve zorbalıkların arttığına dikkat çekerek, "Filistinlileri Gazze'den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz kalmak, küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek anlamına gelir" ifadesini kullandı. Ayrıca, 5 Ağustos 2024'te önerdiği Kudüs Paktı teklifinin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Sonuç ve Temenniler

Bahçeli, İslam ülkelerinin geçmişlerine dönmesi gerektiğinin altını çizerken, Müslüman gönüllerin hidayet bulmasını diledi. Berat Gecesi'nin, aziz millete ve Türk-İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisiyle mesajını sonlandırdı: "Berat gecemiz mübarek olsun".