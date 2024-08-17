Bahçeli'den Can Atalay Açıklaması: CHP'nin Maskesi Düşmüştür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Can Atalay Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür."

Anayasa Mahkemesi'nin Kararı

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldığını savunarak, "Kanunsuzluğa geçit verilmemiştir."

Mücadele ve İstiklal Vurgusu

Bazı tarihi olaylara dikkat çeken Bahçeli, "Türk milleti tarihin her döneminde zulme direnmiş, zalimlere sesini yükseltmiştir."

Filistin Davası ve Meclis

Bahçeli, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 15 Ağustos'ta TBMM'deki konuşmasının dünya çapında yankı bulduğunu belirtti. "O gün, dünyanın gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiştir."

Seçim Yok, İstikrar Var

Seçim gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bilinmesini arzu ederim ki, Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz."