Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar: 'Caniyahu ve Eski Bakan Lahey'e Götürülecek'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Mesajlar Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Roma Statüsü'nün 89. maddesi gereğince İsrail Başbakanı Binyamin Caniyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Bahçeli, "Caniyahu ve eski savunma bakanının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan herhangi bir ülkeye gitmesi halinde, ellerine kelepçe vurulup Lahey'deki mahkemeye çıkartılması bir hukuk ve insanlık namusudur" dedi.

Türkiye'nin Siyasi İstikrarı ve Küresel Tehditler

Devlet Bahçeli, konuşmasının devamında, Türkiye'nin sistem problemlerini demokratik reformlar yoluyla çözdüğünü ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrarın güçlendiğini belirtti. Bahçeli, bu durumun Türkiye’nin uluslararası arenadaki manevra kabiliyetini artırdığını ifade etti.

Bahçeli, dünyanın mevcut durumunun nükleer savaş riskine işaret ettiğini, uluslararası sistemin çöküş alarmı verdiğini vurguladı. "Türkiye’nin, olağan dışı gelişmelere karşı hazırlık yapması kritik bir varoluş meselesidir" dedi.

Küresel Çatışma Artışı ve Türkiye'nin Durumu

Bahçeli, İngiltere merkezli bir kuruluşun raporuna atıfta bulunarak, küresel düzeyde çatışma alanlarının 2021'den bu yana yüzde 65 arttığını aktardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel boyut kazandığını ve bunun yarattığı tedirginliğin dünya genelinde yayıldığını belirtti.

Devlet Bahçeli, Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rusya’yı vurması sonrası Putin'in savaşın küresel boyut kazandığına dair açıklamalarının üçüncü dünya savaşı ihtimalini gündeme taşıdığını kaydetti.

Barış Arayışları ve Türkiye'nin Duruşu

Bahçeli, Türkiye’nin barışı destekleyen bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış çabalarıyla Türkiye’nin ahlaki duruşunu pekiştirdiğini kaydetti.

"Türkiye’nin iki ateş arasında kalması, beklenmedik sonuçlara yol açabilir," diyen Bahçeli, Türkiye’nin pozisyonunun kalıcı ateşkes ve barış temin etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Caniyahu'nun Akıbeti

Bahçeli, Caniyahu ve eski bakanın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki suçlarına dikkat çekerek, halkların adaleti beklediğini ve bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, "Caniyahu ve eski toplantıdaki soykırım suçu işleyenlerin hesap vermesi gerekmektedir" dedi.

Son olarak, Bahçeli, 14 Kasım 2023 tarihinde sunmuş olduğu altı maddelik çözüm teklifini yineleyerek, insanlığa karşı suç işleyenlerin hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.