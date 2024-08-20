Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar: Yalan İddialara Tepki

Bahçeli'den Sert Açıklama

Devlet Bahçeli, küresel internet platformlarının ve bazı medya kuruluşlarının, Cumhur İttifakı üzerinde yaydığı asılsız iddialara tepki gösterdi. Bahçeli, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve sadece hayal kırıklığına sebep olacağını belirtti.

Asılsız İddialara Yanıt

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Küresel internet platformlarının ve bazı gazeteler ile televizyonların, Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparması, tamamen bir hüsran ve hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın geleceği hakkında sağduyu çağrısı yaptığı belirtildi. Bahçeli, birleşik ve güçlü bir Türkiye için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.