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Bahçeli'den DEM Parti Hazine Yardımına Sert Eleştiriler

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'ye yönelik hazine yardımlarının kesilmesini talep etti ve terörle mücadelenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:05
Bahçeli'den DEM Parti Hazine Yardımına Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sert Açıklamalar

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin aldığı hazine yardımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bölücülere ve dolaylı şekilde teröristlere aktarılan hazine kaynaklarının derhal kesilmesi, devlete ve millete ihanet eden kenelerin ayıklanması şarttır" şeklinde ifadeler kullandı.

Terörle Mücadelede Bütüncül Yaklaşım

Bahçeli, yazılı açıklamasında terörizmle mücadelenin, sadece silahlı gruplarla değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik unsurlarla da ilgili olduğunu belirtti. Terörle mücadelede manevi unsurların yanı sıra sürekli güncellenen stratejilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

40 Yıldır Sürdürülen Mücadelenin Zorlukları

"Türkiye, 40 yıldır bölücü terörle mücadele ediyor. 1984'teki ilk saldırılardan beri toplam 14,902 şehit verilmiştir" diyen Bahçeli, bu mücadelenin ekonomik anlamda da büyük kayıplara yol açtığını belirttti. Yaklaşık 2.5 trilyon dolara ulaşan kayıplar için, her bir şehidin fedakarlığının asla ölçülemeyeceğini ifade etti.

Politik Destekçiler ve Hazine Kullanımı

Bahçeli, "Dağda kovalanan hainlerin siyasi destekçileri artık azgınlaşmış durumda. Bu devlet yıkılmalıdır diyen bir milletvekili, hazine yardımlarını sorgusuz alırken, milli vicdanı kanatlamaktadır" dedi. DEM Parti'nin bir milletvekili üzerinden yapılan eleştiriler, Bahçeli'nin devlet ve millet bütünlüğüne olan vurgu ile birleşti.

Hazine Yardımlarının Hesabı

Bahçeli, DEM Parti'nin TBMM'de 57 milletvekili olduğunu ve bu milletvekillerinin yıllık maliyetinin yaklaşık 116.3 milyon lira olduğunu belirtti. Ek olarak, 2024 yılında alınan hazine yardımlarının toplamda yaklaşık 940 milyon lira olacağını ifade etti. Bu durum, emekli maaşları ile karşılaştırılarak, vatandaşa yapılan haksızlığın büyüklüğüne dikkat çekildi.

Öneriler ve Mücadele

Bahçeli, terörle mücadele ve hazine yardımlarını kesmek için dört öneri sundu. Bu öneriler arasında terörle ilişkili milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının bir an önce karara bağlanması da yer aldı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ile birlikte bu görevi üstlenmeye hazırdır" dedi.
Sonuç olarak, Bahçeli'nin açıklamaları, terörle mücadele ve hazine yardımlarında hassasiyetin artırılması gerektiğini vurguluyor.

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