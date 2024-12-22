Bahçeli'den Esad ve Netanyahu'ya Sert Tepki: Adalet Talep Edildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esad ve Netanyahu'ya İlişkin Sert Açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, masumların yaşamlarına son veren katil Esad'ın mutlaka hesabını vermesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Esad'ın
Lahey Adalet Divanı'nda, cani Netanyahu ile aynı hızda yargılanması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, bu alçaklıkların cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, insanlığa karşı işlenen suçların asla göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu açıklamalar, Bahçeli'nin bölgedeki adalet çağrısının yanı sıra, uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatıyor.