DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.419.197,97 0,22%

Bahçeli'den Esad ve Netanyahu'ya Sert Tepki: Adalet Talep Edildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Esad ve Netanyahu'nun yargılanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:40
Bahçeli'den Esad ve Netanyahu'ya Sert Tepki: Adalet Talep Edildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esad ve Netanyahu'ya İlişkin Sert Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, masumların yaşamlarına son veren katil Esad'ın mutlaka hesabını vermesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Esad'ın
Lahey Adalet Divanı'nda, cani Netanyahu ile aynı hızda yargılanması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, bu alçaklıkların cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, insanlığa karşı işlenen suçların asla göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu açıklamalar, Bahçeli'nin bölgedeki adalet çağrısının yanı sıra, uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatıyor.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu
3
Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı
4
İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası
5
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi
6
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,259'a Yükseldi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı