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Bahçeli'den FETÖ Elebaşı Gülen Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün elebaşı Gülen'in ölümü hakkında sert sözler sarf etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:28
Bahçeli'den FETÖ Elebaşı Gülen Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gülen'in Gömeceği Yer Yok

Bahçeli, "Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir." şeklinde ifadeler kullanarak, Gülen'in Türkiye için bir tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, MHP Genel Başkanı'nın FETÖ'ye karşı tavrının net bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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