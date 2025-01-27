Bahçeli'den İmamoğlu'na Sert Eleştiriler: 'Siyasi Ahlaksızlık Tanımadığı' Vurgusu

Bahçeli, İmamoğlu'nun Basın Toplantısını Eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısına sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli, İmamoğlu'nun 'klasik ve bildik bir tablo' sunduğunu belirterek, bu durumun gündeme gölge düşürdüğünü ifade etti.

İmamoğlu'nun İtiraf Eksikliği

Bahçeli, İmamoğlu'nun kendi aklını kullanmadığını, başkalarının aklını rehber edindiğini vurgulayarak, İstanbul şehreminin görevini yerine getiremeyişini itiraf etme cesaretini gösteremediğini açıkladı. Bahçeli, İmamoğlu'nun felaket dönemlerinde 'tatil' yapmasını, siyasi ahlak ve etik ihlali içerisinde olduğunu ifade etti.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatırken, hukukun önünde herkesin eşit olduğunu belirterek, 'Seçilmiş de olsa kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur' dedi. İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalarla, CUmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulamasının potansiyel bir hazımsızlık olduğuna dikkat çekti.

İstifa Çağrısı

Bahçeli, İmamoğlu'na, siyasetten, yargıdan bağımsız olarak sadece bir vatandaş olarak ortaya çıkmaya davet etti. 'Eğer kendisine güveniyorsa, cumhurbaşkanı adayı olabilir' diyen Bahçeli, İmamoğlu'na, belediyeden istifa ederek adil bir yarışa katılma çağrısı yaptı.

Sonuç ve Beklentiler

Bahçeli, İmamoğlu'nun açıkladığı liderlik hedeflerinin, siyasi etik açısından bir örnek teşkil etmesi için cesur bir karar alması gerektiğini ifade etti. İmamoğlu'nun, siyaset dünyasının karmaşasından kaçış sağlayarak, Türkiye'nin siyasi kültürünü dönüştürmek üzere tarihi bir fırsat yaratabileceğini belirtti.