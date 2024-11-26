DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,42 -0,25%
ALTIN
2.920,76 -0,07%
BITCOIN
3.241.054,84 1,17%

Bahçeli'den İmralı ve DEM Grubu İçin Acil Temas Çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın bir an önce gerçekleşmesini istedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:16
Bahçeli'den İmralı ve DEM Grubu İçin Acil Temas Çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, bu konudaki çağrısını kararlılıkla tekrarlayarak, tarafların bir araya gelmesini beklediklerini ifade etti.

Kararlılık Vurgusu

Bahçeli, bu tür temasların önemine dikkat çekerek, çözüm sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için yüz yüze görüşmelerin elzem olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, MHP'nin çözüm sürecine yönelik tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek
2
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
3
Filipinler'de Duterte'ye Suikast Tehdidi Celp Gönderildi
4
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hizbullah ile Ateşkes Anlaşmasına Karşı Çıkıyor
5
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Toplantısı Müjdesi
6
TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı Oylama Süreci Başladı
7
Gaziantep'te kaybolan Dudu Göğebakan'ın cansız bedeni bulundu

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları