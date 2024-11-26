Bahçeli'den İmralı ve DEM Grubu İçin Acil Temas Çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, bu konudaki çağrısını kararlılıkla tekrarlayarak, tarafların bir araya gelmesini beklediklerini ifade etti.

Kararlılık Vurgusu

Bahçeli, bu tür temasların önemine dikkat çekerek, çözüm sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için yüz yüze görüşmelerin elzem olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, MHP'nin çözüm sürecine yönelik tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.