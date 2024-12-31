Bahçeli'den Kardeşlik Vurgusu: Fitneye Geçit Yok

Bahçeli: "Kardeşliğimiz Asla Zedelenmeyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Kürt halkları arasındaki birlikteliği tehdit eden girişimlere sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türk ile Kürt'ün arasına girmek, fitneye koçbaşılık yapmak, bozgunculuk ve bölücülük dayatmasıyla bin yıllık kardeşliği baltalamaya çalışmak boşuna bir hevestir" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bahçeli, Türkiye'nin farklı etnik kökenlere sahip vatandaşlarının her zaman bir arada yaşadığını ve bu kardeşliğin asla zedelenmeyeceğini vurguladı. Fitne ve bozgunculuk girişimlerinin karşısında duracaklarını ifade ederek, toplumda huzurun önemine değindi.