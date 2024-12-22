Bahçeli'den Kudüs Mesajı: Eylemler Berhava Olacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kudüs Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde yapılan eylemler ve denemelere sert tepki göstererek, "Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır" dedi.

Bahçeli, konuşmasında Şam’ın fethedilmesinin ardından Kudüs’ün fethinin de yakın olduğunu vurguladı. Bu mesaj, hem milliyetçi hem de muhalif çevrelerde geniş yankı buldu.

Bahçeli'nin Açıklamaları

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli, özellikle bölgedeki siyasi gelişmelere dikkat çekerek, aşırı eylemlerde bulunanların beklediği sonuçları elde edemeyeceğini belirtti.

"Kudüs'ün fethi de yakındır," diyen Bahçeli, Türkiye'nin bu süreçteki rolüne de vurgu yaparak, ülkenin liderliğinin önemini vurguladı.