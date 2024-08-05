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Bahçeli'den Kudüs Paktı Çağrısı: Bölge Barışı İçin Acil Adımlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kudüs Paktı'nın oluşturulmasını isteyerek bölge ülkelerine çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:41
Bahçeli'den Kudüs Paktı Çağrısı: Bölge Barışı İçin Acil Adımlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Kudüs Paktı" Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da kalıcı barış için "Kudüs Paktı" önerisinde bulunarak, Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Barışın Temelleri Atılmalı

Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak, Kudüs'ün hem tarihi hem de dini önemine dikkat çekti. Kudüs'ün, farklı din ve kültürlerin bir arada var olduğu bir barış kenti olduğunun altını çizen Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi:

“ABD destekli İsrail, insanlık dramı haline gelen katliamlarına devam ediyor. Bu duruma bir son verilmezse, ya küresel ya da bölgesel bir savaş kaçınılmaz olacaktır.”

Ateşkes ve Dayanışma

Bahçeli, derhal bir ateşkes sürecinin başlatılması gerektiğini belirterek, bölge ülkeleri arasında güçlü bir dayanışmanın gerekli olduğunu ifade etti. "Kudüs Paktı" ile bölgedeki diyalog zeminlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, Müslümanların ortak bir sesi oluşturmasının önemini vurguladı.

Kudüs'ün Önemi

Bahçeli, Kudüs meselesinin yalnızca Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların ortak sorunu olduğunu söyleyerek, "Kudüs, küresel barışın anahtarıdır. Bu anahtarın doğru kullanılmaması tüm dünyayı etkileyen bir kaosa yol açabilir" dedi.

Türkiye'nin Rolü

Bahçeli, Türkiye'nin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirterek, "Kudüs Paktı'nın oluşturulması, ülkemizin güvenliği açısından da elzemdir" dedi.

Sonuç ve Çözüm Önerileri

Son olarak Bahçeli, bölgedeki kaosun sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye, bu konuda öncülük edebilir. Bu girişimin, bölge ülkeleri arasında karşılık bulacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

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