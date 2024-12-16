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Bahçeli'den Kürtlere Destek: "Kardeşliğimiz Bölücü Terör Örgütüyle Anılamaz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kürt kardeşlerine destek vererek terör örgütleriyle anılmalarının yanlış olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:26
Bahçeli'den Kürtlere Destek: "Kardeşliğimiz Bölücü Terör Örgütüyle Anılamaz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin hayat mücadelesine dikkat çekti. Bahçeli, "Türkiye ve Suriye'de hayat mücadelesi veren Kürt kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle anılması diye bir şey yoktur" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bahçeli, Kürtlerle olan dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Kürt kardeşlerimizle kaderimiz birdir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla Bahçeli, Kürt nüfusunun, terörist grupların etkisi altında kalmadan toplumda yer bulması gerektiğinin altını çizdi.

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