Bahçeli'den Malazgirt ve 30 Ağustos Zaferleri Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Tarihi Zaferlere Vurgu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zaferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bu zaferlerin Türk tarihinin onurlu sayfaları olduğunu dile getirerek, tarihsel başarıların tartışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tarihsel Başarıların Önemi

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Ağustos ayı, Türk milletinin varoluş onurunu belgeleyen tarihi zaferlerin yoğunlaştığı bir dönemdir" ifadesini kullandı. Tarihin yalnızca belirli dönemlere indirgenemeyeceğini belirten Bahçeli, tarihten kin ve husumet çıkarmanın tehlikesine dikkat çekti.

Ayrıştırıcı Zihniyetlere Dikkat

Özellikle siyasi ve ideolojik ayrıştırmaların, Türk milletinin tarihini günden güne yıprattığını vurgulayan Bahçeli, CHP'nin tutumunu eleştirdi. "Cumhuriyet'i ayrıştırma partisine dönüşen CHP, Türk tarihine olan bakış açısıyla tehlikeli bir noktaya gelmiştir" dedi.

Tarihimizi Koruma Sorumluluğu

Bahçeli, "Türk milleti tarihine sahip çıkmalı ve bu değerleri korumalıdır. Zira tarihimiz düşmanlar tarafından karıştırılmak isteniyor" şeklinde konuştu. "Malazgirt Meydanı'nda kazanılan zafer; Anadolu'nun kapılarını açtı" diyerek zaferlerin sadece askeri başarı olmadığını belirtti.

Vatan Nedir?

Vatanın, fedakarlıkla ve büyük bir mücadele ile kazanıldığını vurgulayan Bahçeli, "Bir coğrafyayı vatan yapan, geçmişte verilen mücadelelerdir" sözlerini kaydetti. Vatan korumanın, kurmaktan daha şerefli bir görev olduğuna da dikkat çekti.

Türk Vatanı Sonsuza Kadar Var Olacak

Bahçeli, Türk milletinin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine değinerek, "Türk milleti hem tarih yapmış, hem de tarih yazmıştır" dedi. Türk vatanının sonsuza kadar var olacağına inandığını belirtti.

Son olarak, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde ecdadı anan Bahçeli, zaferlerin kutlanması gerektiğini vurguladı.